Тренер «Зенита»: мы уже год играем без Дзюбы. Забиваем больше и всем довольны

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал ситуацию между главным тренером петербуржцев Сергеем Семаком и бывшим нападающим команды Артёмом Дзюбой, играющим сейчас за московский «Локомотив», после очного матча в РПЛ (2:1), когда форвард не пожал экс-наставнику руку, а также заявил, что сине-бело-голубые уже год обходятся без своего бывшего игрока.

«Разозлила ли нас история, когда Дзюба не пожал Семаку руку? Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас.

Играл ли бы Дзюба в нынешнем «Зените»? Мы уже год играем без Дзюбы — забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».