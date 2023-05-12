Зделар: Тошич сказал мне: «Езжай в ЦСКА и даже не думай! Тебе там точно понравится»

Футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, с кем из бывших легионеров Российской Премьер-Лиги советовался перед переходом в армейский клуб. В частности он назвал экс-игрока ЦСКА Зорана Тошича, который посоветовал ему переходить в стан красно-синих без лишних размышлений.

«Советовался ли с Миланом Гаичем о переходе в ЦСКА? Конечно, мы разговаривали. Но больше я советовался с Тошичем и Натхо. Зоран был лаконичен и просто сказал мне: «Езжай и даже не думай! Тебе там точно понравится». Бибрас описывал более подробно: что клуб двигается в правильном направлении, что в команде правильное отношение к футболистам, что люди здесь — большие профессионалы и так далее.

С кем ещё тесно общаюсь, кроме Гаича? С Миланом мы проводим много времени. Постоянно общаюсь с Лазаром Ранджеловичем из «Урала», он мой хороший друг, крутой и весёлый парень. Лазар также играл в «Олимпиакосе», в Испании, у нас много общего. А вообще поддерживаю контакты почти со всеми сербами», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.