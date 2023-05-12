«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе

Футбольный клуб «Краснодар» оштрафован на сто тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

«На стадионе «Краснодара» у 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений. Это расценивается как отсутствие обеспечения безопасности. «Краснодар» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 26-го тура чемпионата России «Краснодар» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. «Быки» набрали 42 очка за 26 матчей. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке, набрав 25 очков.