Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе

«Краснодар» оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» оштрафован на сто тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК) Артур Григорьянц.

«На стадионе «Краснодара» у 24 сотрудников ЧОП не было удостоверений. Это расценивается как отсутствие обеспечения безопасности. «Краснодар» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 26-го тура чемпионата России «Краснодар» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. «Быки» набрали 42 очка за 26 матчей. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке, набрав 25 очков.

А какие ещё решения принял КДК?
Алексис Дуарте избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023