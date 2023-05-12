Андрей Червиченко: для «Спартака» матч с «Химками» должен быть лёгким

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Химками». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.
«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть лёгким. По составу и всем показателям они сильнее. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером. «Химкам» очень нужно победить, как и «Спартаку». Шапкозакидательское настроение может привести к тому, что красно-белые не смогут выиграть. Мы это видели в матче с «Акроном» в Кубке. Так и в матче с «Химками» возможно всё.
У «Химок» хороший шанс – «Пари НН» играет с «Факелом», если кто-то проиграет, а «Химки» выиграют, то разрыв сократится до трёх очков. В оставшихся матчах, может, удастся спастись. Игра будет интересной, но не думаю, что «Спартак» может оступиться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 12 мая 2023
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