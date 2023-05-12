Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: для «Спартака» матч с «Химками» должен быть лёгким

Андрей Червиченко: для «Спартака» матч с «Химками» должен быть лёгким
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Химками». Игра состоится в субботу, 13 мая. Начало матча — в 14:00 мск.

«Для «Спартака» с «Химками» матч должен быть лёгким. По составу и всем показателям они сильнее. Но «Спартак» и оригинален тем, что может неожиданно потерять очки в игре с абсолютным аутсайдером. «Химкам» очень нужно победить, как и «Спартаку». Шапкозакидательское настроение может привести к тому, что красно-белые не смогут выиграть. Мы это видели в матче с «Акроном» в Кубке. Так и в матче с «Химками» возможно всё.

У «Химок» хороший шанс – «Пари НН» играет с «Факелом», если кто-то проиграет, а «Химки» выиграют, то разрыв сократится до трёх очков. В оставшихся матчах, может, удастся спастись. Игра будет интересной, но не думаю, что «Спартак» может оступиться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
На серебро РПЛ претендуют три клуба. Фаворитом неожиданно стал ЦСКА
На серебро РПЛ претендуют три клуба. Фаворитом неожиданно стал ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023