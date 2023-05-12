«Погода — кайф». Быстров выступил за проведение финала Кубка России в Сочи

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров выступил за перенос места проведения финала Фонбет Кубка России из московских «Лужников» на сочинский стадион «Фишт».

«По моему мнению, лучшее место для проведения финала — Сочи. Погода — кайф. Туристы имеются даже в большом количестве. Если не будет Fan ID, то собрать полный стадион вполне реально. Город удобно расположен для всех команд, так как всем добираться до него примерно одинаково. Одинаковые условия для всех команд», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что из-за невысокого зрительского интереса место проведения финала Кубка России может быть перенесено из «Лужников».