Сербский игрок ЦСКА Зделар: меня удивил уровень РПЛ, тут сложно играть
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Футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его удивило после перехода в армейский клуб. Сербский защитник отметил уровень футбола и плотность борьбы в Российской Премьер-Лиге. Также он отметил профессиональное отношение ко всем моментам непосредственно внутри структуры ЦСКА.
«Что меня больше всего удивило в ЦСКА? Наверное, сам уровень футбола, насколько плотнее борьба в чемпионате России, как сложно тут играть. Почти каждый хорошо цепляется за мяч, пытается всеми силами его отобрать, не оставляет пространства. Как я и говорил, в Сербии совсем другой футбол.
Также отмечу профессиональное отношение в клубе ко всем моментам. В этом плане ПФК ЦСКА находится на высшем уровне», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт московского ЦСКА.
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