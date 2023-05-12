Сербский игрок ЦСКА Зделар: меня удивил уровень РПЛ, тут сложно играть

Футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его удивило после перехода в армейский клуб. Сербский защитник отметил уровень футбола и плотность борьбы в Российской Премьер-Лиге. Также он отметил профессиональное отношение ко всем моментам непосредственно внутри структуры ЦСКА.

«Что меня больше всего удивило в ЦСКА? Наверное, сам уровень футбола, насколько плотнее борьба в чемпионате России, как сложно тут играть. Почти каждый хорошо цепляется за мяч, пытается всеми силами его отобрать, не оставляет пространства. Как я и говорил, в Сербии совсем другой футбол.

Также отмечу профессиональное отношение в клубе ко всем моментам. В этом плане ПФК ЦСКА находится на высшем уровне», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт московского ЦСКА.