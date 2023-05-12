Калафьори: «Базель» дал мне шанс после тяжёлой травмы, и я рад отплатить им тем же
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Итальянский защитник «Базеля» Риккардо Калафьори высказался о первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Швейцарский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1.
«Я так счастлив. «Базель» дал мне шанс после тяжёлой травмы, и я рад отплатить им тем же. Мы полностью осознаём, что впереди ещё много работы. И в ответном матче мы выложимся по полной. Выход в финал значил бы для меня очень многое: в 20 лет, после этой травмы… Это было бы просто фантастически!» — приводит слова Калафьори официальный сайт УЕФА.
В 2018 году в возрасте 16 лет футболист получил тяжёлую травму колена, которая могла поставить крест на его карьере.
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