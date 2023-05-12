Калафьори: «Базель» дал мне шанс после тяжёлой травмы, и я рад отплатить им тем же

Итальянский защитник «Базеля» Риккардо Калафьори высказался о первом матче 1/2 финала Лиги конференций с «Фиорентиной». Швейцарский клуб одержал выездную победу со счётом 2:1.

«Я так счастлив. «Базель» дал мне шанс после тяжёлой травмы, и я рад отплатить им тем же. Мы полностью осознаём, что впереди ещё много работы. И в ответном матче мы выложимся по полной. Выход в финал значил бы для меня очень многое: в 20 лет, после этой травмы… Это было бы просто фантастически!» — приводит слова Калафьори официальный сайт УЕФА.

В 2018 году в возрасте 16 лет футболист получил тяжёлую травму колена, которая могла поставить крест на его карьере.

Видео: Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене