«Такого нет нигде в мире». Серб из ЦСКА Зделар рассказал, что его впечатлило в России

Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар рассказал, что его впечатлило в России. Игрок выделил чистоту городов, а также развитый сервис в Москве. По его словам, такой чистоты, как в столице РФ, нет даже в лучших городах Испании.
«Наверное, холод. К нему действительно нужно привыкать. Я никогда нигде не играл при минус 15, как в Екатеринбурге. Я тогда как будто умер изнутри (смеётся). В Сербии бывает максимум минус два-три градуса.
Ещё удивляет, насколько чистые здесь города. Москва вообще самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так. Столица России — просто невероятный, великолепный мегаполис.
Каждый раз удивляюсь, как тут всё классно организовано. Нужно такси — вызвал через приложение, через минуту оно уже у твоего подъезда. Захотел поесть — заказал из ресторана. Нужны продукты — заказал из магазина, через час они у тебя. Ты можешь не тратить время на эти вещи, всё привезут домой. Такого нет нигде в мире», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.
- 12 мая 2023
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