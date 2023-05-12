Саша Зделар оценил свой дебютный сезон в составе ЦСКА

Сербский футболист Саша Зделар оценил свой дебютный сезон в стане армейцев. По его мнению, после зимнего перерыва его игра улучшилась. Также Зделар заявил, что уже адаптировался в коллективе и наладил со всеми отличный контакт.

«Думаю, пока всё складывается довольно неплохо. После зимних сборов я чувствую, что стал играть лучше, чем до этого. Я полностью адаптировался в коллективе, со всеми наладил контакт, и последние два месяца нашей игры подтверждают мои слова.

Когда я только пришёл в ПФК ЦСКА, то сразу сказал — этой команде нужно немного времени, и скоро мы будем играть совсем по-другому. За год в коллектив пришло много новичков, включая меня. И нам действительно нужно было немного времени. Мы провели хорошую подготовку, что и сказалось на результатах», — приводит слова Зделара официальный сайт ЦСКА.