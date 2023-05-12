Саша Зделар сравнил чемпионаты России и Сербии
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Футболист ЦСКА Саша Зделар сравнил чемпионаты России и Сербии. По его словам, в этих странах абсолютно разный футбол. Российская Премьер-Лига более сильна физически.
«Начнём с того, что в Сербии и России абсолютно разный футбол. Во-вторых, перерыв в середине чемпионата в моей стране не больше 15 дней, а в России – больше двух месяцев.
Если говорить о нагрузках, то тут тоже можно отталкиваться от времени. Чем его больше, тем лучше ты можешь подготовиться к рестарту. Нельзя не отметить, что чемпионат России — физически более сильная лига. Чувствую, что в играх мы больше бегаем, проводим больше тяжёлых матчей. РПЛ точно сильнее, чем сербская лига», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт московского ЦСКА.
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