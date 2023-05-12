Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саша Зделар сравнил чемпионаты России и Сербии

Саша Зделар сравнил чемпионаты России и Сербии
Комментарии

Футболист ЦСКА Саша Зделар сравнил чемпионаты России и Сербии. По его словам, в этих странах абсолютно разный футбол. Российская Премьер-Лига более сильна физически.

«Начнём с того, что в Сербии и России абсолютно разный футбол. Во-вторых, перерыв в середине чемпионата в моей стране не больше 15 дней, а в России – больше двух месяцев.

Если говорить о нагрузках, то тут тоже можно отталкиваться от времени. Чем его больше, тем лучше ты можешь подготовиться к рестарту. Нельзя не отметить, что чемпионат России — физически более сильная лига. Чувствую, что в играх мы больше бегаем, проводим больше тяжёлых матчей. РПЛ точно сильнее, чем сербская лига», — приводит слова Саши Зделара официальный сайт московского ЦСКА.

Материалы по теме
«Такого нет нигде в мире». Серб из ЦСКА Зделар рассказал, что его впечатлило в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023