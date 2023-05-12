Бьельса будет представлен в качестве главного тренера сборной Уругвая 17 мая

67-летний аргентинский футбольный тренер Марсело Бьельса достиг соглашения с Уругвайской футбольной ассоциацией о назначении на пост наставника сборной Уругвая. Презентация специалиста состоится в среду, 17 мая, в Монтевидео на стадионе «Сентенарио», сообщает Mundo Deportivo.
Бьельса станет вторым в истории иностранным тренером национальной команды Уругвая, ранее сборную с 1999 по 2021 год возглавлял другой аргентинец, Даниэль Пассарелла. У Бьельсы уже был опыт работы с национальными командами: с 1999 по 2004 год наставник руководил сборной Аргентины, а с 2007-го по 2010-й — сборной Чили.
Предыдущий тренер сборной Уругвая, Оскар Табарес, был уволен со своего поста после вылета сборной Уругвая с чемпионата мира – 2022. Команда не смогла преодолеть групповой этап, заняв в своём квартете третье место.
- 12 мая 2023
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