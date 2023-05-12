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Павлюченко — об Александре Мостовом: буду рад, если он возглавит команду РПЛ

Павлюченко — об Александре Мостовом: буду рад, если он возглавит команду РПЛ
Роман Павлюченко
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Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой подал документы в тренерскую академию РФС.

«В Fight Nigts играет много молодых ребят, а Александр тот человек, на которого смотрят. Его помнят, знают, он делится опытом и подсказывает во время игры и до. Он авторитет для молодых и для меня в том числе.

Есть ли у Мостового перспективы на тренерском поприще? Конечно, он же играл на самом высоком уровне. Тренером может стать любой, лицензию получить не проблема, но тяжело сказать, как в будущем сложится тренерская карьера у Саши. У него большой опыт, он в футболе всю жизнь. Буду рад, если он возглавит команду РПЛ, только удачи ему желаю», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

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