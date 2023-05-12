Артета опроверг информацию о том, что Зинченко выбыл до конца сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о продолжительности отсутствия травмированных защитников Вильяма Салиба и Александра Зинченко.
«Что касается Вильяма, то он точно не сыграет против «Брайтона», и мы сомневаемся, что он будет готов к следующей игре. Сыграл ли Зинченко свой последний матч в этом сезоне? Нет», – приводит слова Артеты Sky Sports.
Ранее The Athletic публиковал информацию, что Зинченко и Салиба пропустят остаток сезона-2022/2023 из-за полученных травм.
В заключительной части сезона английской Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит провести матчи с «Брайтоном», «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном». Прямо сейчас команда Микеля Артеты занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко и сыграв на один матч больше.
Зинченко в этом сезоне провёл 27 матчей в рамках АПЛ и забил один гол. У Салиба на счету 27 матчей и два забитых мяча.
- 12 мая 2023
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