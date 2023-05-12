Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных футболистов синих в преддверии матча 3-го тура АПЛ с клубом «Ноттингем Форест».
«Чилли (Бен Чилуэлл. — Прим. «Чемпионата») пока не в форме. Надеемся, что он будет готов сыграть в последних двух матчах сезона, но это пока сложный вопрос. Такая же ситуация с Мэйсоном (Маунтом. — Прим. «Чемпионата»). Немного по-другому с Рисом (Джеймсом. – Прим. «Чемпионата»), мне кажется, он слегка отстаёт в процессе восстановления.
Я сочувствую Чилли и всем остальным футболистам, которые хотят играть и представлять наш клуб. Однозначно нам недостаёт этих крутых игроков. Рис, Чилли и Мэйсон — крутые футболисты сборной Англии, которые также успешно выступают в клубе, но за этот короткий срок (Лэмпард возглавил «Челси» 6 апреля 2023 года. — Прим. «Чемпионата») мне не удалось получить пользу от их игры. Может быть, частично показать своей уровень получилось у Чилли, но Мэйсон пока не играл в своей лучшей форме», — приводит слова специалиста пресс-служба «Челси».
Лэмпард также отметил, что защитники Калиду Кулибали и Марк Кукурелья продолжают восстановление после полученных повреждений и тоже пропустят игру с «Ноттингем Форест».
- 12 мая 2023
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