Иван Ракитич — игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич был назван лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Хорватский полузащитник опередил в итоговом голосовании, проходившем среди болельщиков, Федерико Гатти («Ювентус»), Неманью Матича («Рома») и Эдмона Тапсоба («Байер»).

Ракитич отыграл все 90 минут первого полуфинального матча Лиги Европы с «Ювентусом», который завершился вничью со счётом 1:1. Интересно, что игроком недели в период ответных матчей 1/4 финала турнира признавался партнёр Ракитича Юссеф Эн-Несири, ставший автором гола в ворота «Ювентуса». Кстати, этот гол признан УЕФА голом недели.

В другом полуфинальном матче победу одержала «Рома», с минимальным счётом 1:0 переигравшая «Байер».