Иван Ракитич — игрок недели в Лиге Европы
Поделиться
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич был назван лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Хорватский полузащитник опередил в итоговом голосовании, проходившем среди болельщиков, Федерико Гатти («Ювентус»), Неманью Матича («Рома») и Эдмона Тапсоба («Байер»).
Ракитич отыграл все 90 минут первого полуфинального матча Лиги Европы с «Ювентусом», который завершился вничью со счётом 1:1. Интересно, что игроком недели в период ответных матчей 1/4 финала турнира признавался партнёр Ракитича Юссеф Эн-Несири, ставший автором гола в ворота «Ювентуса». Кстати, этот гол признан УЕФА голом недели.
В другом полуфинальном матче победу одержала «Рома», с минимальным счётом 1:0 переигравшая «Байер».
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2023
-
18:50
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:11
-
18:11
-
18:09
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:01
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:25
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:06
-
15:56
-
15:50
-
15:42
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:27
-
15:10
Партнерский контент