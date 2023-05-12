Павлюченко: четвёртое место для «Спартака» — это провал

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко дал прогноз на концовку сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Пару туров назад я сказал, что «Спартак» будет второй, ЦСКА — третий, а «Ростову» чуть-чуть не хватит и они закончат чемпионат четвёртыми. Но получается всё наоборот — армейцы на второй строчке сейчас, ростовчане — на третьей, а красно-белые потеряли всё, что от них зависело. Теперь они будут ждать ошибки ЦСКА или «Ростова». Надо понимать, что «Спартак» должен и сам выиграть последние четыре игры, мне в это слабо верится. Красно-белые в одной игре победят, потом в двух проиграют, затем ещё что-нибудь.

Я надеялся, что они станут вторыми, но после последних игр понял, что они и серебряные медали упустили. Теперь «Спартаку» надо хотя бы за бронзу побороться, потому что четвёртое место — это провал. Дальше уже всё зависит не от красно-белых. Играть последние туры и надеяться на ошибку соперника неправильно, но футбол — непредсказуемая вещь, может быть, ещё всё поменяется. Но я не верю, что «Спартак» даже в тройке будет.

Будет ли игра с ЦСКА решающей для «Спартака»? Надо сначала эти выходные пережить. Если красно-белые победят «Химки», то решаться всё будет в 28-м туре. Если будет поражение от красно-чёрных, а армейцы выиграют, то будет отрыв, и ЦСКА даже ничья со «Спартаком» устроит. Но согласен, что дерби 21 мая будет решающим», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

За четыре тура до конца сезона в чемпионате России «Спартак» занимает четвёртое место в таблице, отставая от «Ростова» на одно очко, а от ЦСКА – на два.