Жемалетдинов: когда я первый раз вышел на поле после травмы, для меня это было просто чудо

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как прошёл период восстановления от травмы ахилла.

«Это очень тяжёлый период. Его нужно проходить с позитивной точки зрения — не загоняться, всегда улыбаться. Я старался придерживаться этого совета. Всегда шутил, старался себя чем-то развлечь. Даже в Барселону хотел поехать на аттракционы, но понял, что на костылях весь этот парк я не смогу пройти. Это был единственный момент, когда расстроился, что не поехал.

Было тяжело. Восстановление — это каждый день одно и то же, одно и то же… Тренажёрка, тренажёрка… Когда я в первый раз вышел на поле, для меня это было просто чудо. Я с улыбкой потрогал газончик, пробежался… Непередаваемые ощущения», — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Локомотив» в турнирной таблице расположился на девятой строчке, набрав 35 очков.