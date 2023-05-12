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Жемалетдинов: когда я первый раз вышел на поле после травмы, для меня это было просто чудо

Жемалетдинов: когда я первый раз вышел на поле после травмы, для меня это было просто чудо
Рифат Жемалетдинов
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Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как прошёл период восстановления от травмы ахилла.

«Это очень тяжёлый период. Его нужно проходить с позитивной точки зрения — не загоняться, всегда улыбаться. Я старался придерживаться этого совета. Всегда шутил, старался себя чем-то развлечь. Даже в Барселону хотел поехать на аттракционы, но понял, что на костылях весь этот парк я не смогу пройти. Это был единственный момент, когда расстроился, что не поехал.

Было тяжело. Восстановление — это каждый день одно и то же, одно и то же… Тренажёрка, тренажёрка… Когда я в первый раз вышел на поле, для меня это было просто чудо. Я с улыбкой потрогал газончик, пробежался… Непередаваемые ощущения», — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Локомотив» в турнирной таблице расположился на девятой строчке, набрав 35 очков.

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