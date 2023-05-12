Валерий Гладилин: матч с «Химками» не будет лёгкой прогулкой для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между красно-белыми и подмосковными «Химками».

«Тяжело ли будет «Спартаку» в матче с «Химками»? Команде Абаскаля тяжело в каждой игре, где она с первых минут не выходит играть с должным настроем. «Химки» не слабее многих команд, которые идут выше в таблице — но у них сейчас такая ситуация, что надо спасаться и стараться делать результат. У химчан ещё остаются теоретические шансы на спасение — они будут выкладываться по максимуму.

Я не думаю, что «Спартак» настроится на «Химки» так же, как настроился на «Зенит». Спартаковцам ничего не грозит: второе, третье, четвёртое место — разницы нет никакой. Мотивация у команды Талалаева будет выше — она будет играть с максимальной самоотдачей, потому что у неё ещё есть шанс на попадание в стыковые матчи. Матч с «Химками» не будет лёгкой прогулкой для «Спартака», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, набрав 49 очков.