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Тренер «Ренна» Женезио прокомментировал отказ отпустить игроков на чемпионат мира U20

Тренер «Ренна» Женезио прокомментировал отказ отпустить игроков на чемпионат мира U20
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Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио ответил на вопрос, почему клуб не отпустил своих игроков на молодёжный чемпионат мира U20.

«Да, мы их не отпустили. Почему? Посмотрите, в каком положении оказываются молодые игроки, которым приходится играть всё больше матчей, участвуя в разных турнирах. Я уже говорил об этом ранее. Это касается не только чемпионата мира, я говорил то же самое и перед турниром в Катаре, я предупреждал, бил тревогу.

У меня нет точной статистики, но я хотел бы знать, сколько игроков было травмировано с начала сезона и после чемпионата мира в Катаре. Сегодня футбол развился до такой степени, что игроки, которым 20 лет, больше не тренируются с резервом, все лучшие входят в основной состав профессиональных клубов, играющих в еврокубках. Это сложный этап, что неизбежно скажется на их карьере.

Появляется всё больше и больше игроков в возрасте от 17 до 20 лет, которые входят в профессиональную группу и, следовательно, работают в режиме профессиональной команды, готовясь к матчам каждые три дня. Если мы добавим им ещё и турнир сборных в конце чемпионата без паузы, мы придём к большим проблемам со здоровьем», – приводит слова Женезио RMC.

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