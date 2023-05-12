Тренер «Ренна» Женезио прокомментировал отказ отпустить игроков на чемпионат мира U20

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио ответил на вопрос, почему клуб не отпустил своих игроков на молодёжный чемпионат мира U20.

«Да, мы их не отпустили. Почему? Посмотрите, в каком положении оказываются молодые игроки, которым приходится играть всё больше матчей, участвуя в разных турнирах. Я уже говорил об этом ранее. Это касается не только чемпионата мира, я говорил то же самое и перед турниром в Катаре, я предупреждал, бил тревогу.

У меня нет точной статистики, но я хотел бы знать, сколько игроков было травмировано с начала сезона и после чемпионата мира в Катаре. Сегодня футбол развился до такой степени, что игроки, которым 20 лет, больше не тренируются с резервом, все лучшие входят в основной состав профессиональных клубов, играющих в еврокубках. Это сложный этап, что неизбежно скажется на их карьере.

Появляется всё больше и больше игроков в возрасте от 17 до 20 лет, которые входят в профессиональную группу и, следовательно, работают в режиме профессиональной команды, готовясь к матчам каждые три дня. Если мы добавим им ещё и турнир сборных в конце чемпионата без паузы, мы придём к большим проблемам со здоровьем», – приводит слова Женезио RMC.