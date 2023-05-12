Агент Дивеева — об ошибках игрока: чудес не бывает, Игорь пропустил полгода из-за травм

Футбольный агент, представляющий интересы центрального защитника московского ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, Олег Ерёмин поделился мнением об игре футболиста в весенней части чемпионата.
«Чудес не бывает, Игорь пропустил полгода из-за травм. Представляете себе, что такое игровой тонус? Нужно поиграть как минимум два-три месяца, чтобы набрать те кондиции, в которых Дивеев находился до травмы. Поэтому все эти ошибки они объяснимы и понятны», — приводит слова Ерёмина Metaratings.
В сезоне-2022/2023 23-летний защитник несколько раз выбывал из строя. После последней травмы Дивеев вернулся на поле в начале апреля 2023 года.
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт от армейцев на один балл.
- 12 мая 2023
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