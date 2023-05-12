УЕФА предоставил «Барселоне» лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА, состоящий из пяти членов и возглавляемый Игнасио Нуньесом Луке, выдал лицензию на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 18 клубам испанской Ла Лиги, включая «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В прошлый вторник, 9 мая, после изучения представленной документации было единогласно принято решение о выдаче лицензии «Барселоне», которая уже забронировала билет в престижный европейский турнир. Каталонская команда стала недосягаемой для пятой команды чемпионата Испании, «Вильярреала», которого лидер Примеры опережает на 28 очков. Таким образом, сине-гранатовые избежали наказания по делу о подкупе судей.

Напомним, 23 марта УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по «делу Негрейры». Клуб собирались лишить лицензии в случае, если на основании собранных доказательств дело дойдёт до санкций.