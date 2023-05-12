Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА предоставил «Барселоне» лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

УЕФА предоставил «Барселоне» лицензию на участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

Комитет первой инстанции испанской федерации по лицензированию УЕФА, состоящий из пяти членов и возглавляемый Игнасио Нуньесом Луке, выдал лицензию на участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов 18 клубам испанской Ла Лиги, включая «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В прошлый вторник, 9 мая, после изучения представленной документации было единогласно принято решение о выдаче лицензии «Барселоне», которая уже забронировала билет в престижный европейский турнир. Каталонская команда стала недосягаемой для пятой команды чемпионата Испании, «Вильярреала», которого лидер Примеры опережает на 28 очков. Таким образом, сине-гранатовые избежали наказания по делу о подкупе судей.

Напомним, 23 марта УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по «делу Негрейры». Клуб собирались лишить лицензии в случае, если на основании собранных доказательств дело дойдёт до санкций.

Материалы по теме
«Барселону» оштрафовали на € 15,7 млн за нарушения в выплатах игрокам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023