Гвардиола недоволен датой матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола недоволен тем, что матч «горожан» с «Эвертоном» в 36-м туре АПЛ состоится в воскресенье, 14 мая. По мнению наставника, с учётом противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов у команды слишком мало времени на подготовку.
«Игры на «Гудисон Парк» были сложными все шесть лет, что я работаю в Англии. Из-за обстановки на стадионе, а сейчас ещё из-за ситуации, в которой «Эвертон» находится. Шон Дайч — хороший тренер для этой команды. Это будет особенно сложно ещё потому, что матч — в промежутке между играми Лиги чемпионов. Но все мои мысли — об «Эвертоне», мы должны сконцентрироваться на этой игре.
Мы 11 месяцев работали над победой в Премьер-лиге, я не хочу отвлекаться на игру с «Реалом». У нас мало времени, потому что матч с «Эвертоном» — в воскресенье. Спасибо за это большое. Игра на «Гудисон Парк» действительно в приоритете», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
- 12 мая 2023
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