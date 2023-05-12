Холанд признан футболистом года в Англии по версии ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был назван лучшим футболистом года в Англии ассоциацией футбольных журналистов (FWA). Нападающая «Челси» Сэм Керр стала лучшей футболисткой среди женщин. Об этом сообщает Sky Sport.
Игрок сборной Норвегии получил 82% голосов FWA, опередив двух игроков «Арсенала», Букайо Саку и Мартина Эдегора. На счету Холанда 51 гол во всех турнирах текущего сезона, норвежец имеет шансы выиграть «золотой требл» с «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в английской Премьер-лиге, опережая на одно очко «Арсенал» с игрой в запасе. Кроме того, на следующей неделе, 17 мая, «горожане» проведут ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Реалом» (первая встреча сильнейшего не выявила – 1:1). В финале Кубка Англии, запланированном на 3 июня, «Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Холанд и Керр получат свои награды на церемониальном ужине, посвященном 75-летию премии «Футболиста года по версии FWA», который состоится 25 мая в Лондоне.
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