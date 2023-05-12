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Федотов объяснил, почему Мойзес и Медина не участвовали в тренировке в общей группе

Федотов объяснил, почему Мойзес и Медина не участвовали в тренировке в общей группе
Владимир Федотов
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему игроки красно-синих Мойзес и Хесус Медина тренировались сегодня индивидуально.

«Они готовы. Мы вчера провели тренировку основную перед этим туром. Сегодня был как раз тот день, когда нужно обратить, как говорится, внимание на здоровье, чтобы футболисты были готовы к игре», — сказал Федотов в эфире программы «РецепТура» на Матч Премьер.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА расположился в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт от армейцев на одно очко.

Матч 27-го тура РПЛ между ЦСКА и «Торпедо» состоится завтра, 13 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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