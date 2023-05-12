Актёр Райан Рейнольдс может пригласить лидеров «Рексема» сыграть в новом «Дэдпуле»

Футболисты валлийского клуба «Рексема» могут сыграть эпизодические роли в новом фильме голливудского актёра Райана Рейнольдса о приключениях Дэдпула. По словам спортивного директора клуба Хамфри Кера, было бы удивительно, если бы этого не случилось.
«Я был бы весьма удивлён, если этого не случится. Райан очень хорош в том, что он объединяет все сферы своей жизни, своей карьеры и всего остального, все они взаимосвязаны самыми разными способами. Кто знает, может, Пол Маллин (лучший бомбардир команды – Прим. «Чемпионата») сыграет одного из людей Икс?» – приводит слова Кера Daily Mail.
Последняя часть киносаги «Дэдпул» снимается в Великобритании, что облегчит потенциальное участие игроков «Рексема» в съёмках, которые стартуют в конце мая, а сам фильм должен выйти в следующем году. По информации издания, режиссёр ленты Шон Леви даже пожаловался, что Рейнольдс стал слишком одержим «Рексемом» и едва находит время для подготовки к съёмочному процессу.
Напомним, Рейнольдс и его коллега приятель Роб Макэлхенни, сняв документальный сериал о клубе из северного Уэльса, стали заядлыми болельщиками «Рексема». Завладев клубом, они способствовали тому, что команда впервые за 15 лет была переведена в английскую Лигу 2. Чтобы отпраздновать повышение в классе, голливудские звёзды устроили для команды роскошную вечеринку в Лас-Вегасе.
- 12 мая 2023
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