Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» намерен выкупить защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм» намерен выкупить защитника «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» намерен сохранить у себя на постоянной основе 27-летнего французского защитника Клемана Лангле, арендованного у «Барселоны». Соглашение между клубами действует до 30 июня и не предусматривает никаких вариантов покупки. Тем не менее «шпоры» уже проинформировали «Барселону» о желании подписать с Клеманом полноценный контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, английский клуб доволен французским защитником как с точки зрения его спортивных показателей, так и в плане адаптации к команде и клубу. Лангле сыграл 32 матча за «Тоттенхэм» (23 в Премьер-лиге, семь в Лиге чемпионов, один в Кубке Англии и один в Кубке лиги). Защитник забил один гол и отдал две голевые передачи.

Лондонскому клубу ещё нужно убедить самого Лангле, контракт которого с «Барселоной» действителен до 2026 года, а также предложить каталонцам отступные, достаточные, чтобы удовлетворить запросы сине-гранатовых.

В 2018 году «Барселона» подписала Лангле из «Севильи» почти за € 36 млн. Француз оставался игроком «Барсы» на протяжении четырёх сезонов, до 2022 года, когда его отдали в аренду «Тоттенхэму». Сейчас его рыночная стоимость может составлять около € 15–20 млн.

Материалы по теме
Вице-президент «Барсы» — о финансовом положении клуба: не в реанимации, но под капельницей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023