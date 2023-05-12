«Тоттенхэм» намерен выкупить защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм» намерен сохранить у себя на постоянной основе 27-летнего французского защитника Клемана Лангле, арендованного у «Барселоны». Соглашение между клубами действует до 30 июня и не предусматривает никаких вариантов покупки. Тем не менее «шпоры» уже проинформировали «Барселону» о желании подписать с Клеманом полноценный контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, английский клуб доволен французским защитником как с точки зрения его спортивных показателей, так и в плане адаптации к команде и клубу. Лангле сыграл 32 матча за «Тоттенхэм» (23 в Премьер-лиге, семь в Лиге чемпионов, один в Кубке Англии и один в Кубке лиги). Защитник забил один гол и отдал две голевые передачи.

Лондонскому клубу ещё нужно убедить самого Лангле, контракт которого с «Барселоной» действителен до 2026 года, а также предложить каталонцам отступные, достаточные, чтобы удовлетворить запросы сине-гранатовых.

В 2018 году «Барселона» подписала Лангле из «Севильи» почти за € 36 млн. Француз оставался игроком «Барсы» на протяжении четырёх сезонов, до 2022 года, когда его отдали в аренду «Тоттенхэму». Сейчас его рыночная стоимость может составлять около € 15–20 млн.