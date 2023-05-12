В «Тоттенхэме» отказались от идеи назначить Нагельсмана главным тренером

В лондонском «Тоттенхэме» перестали интересоваться кандидатурой 35-летнего Юлиана Нагельсмана в качестве претендента на пост главного тренера команды. Представители клуба настаивают, что переговоров с немецким специалистом не было и не планируется, сообщает Evening Standard.
Нагельсман был уволен с поста главного тренера мюнхенской «Баварии» 24 марта, а спустя два дня после этого «Тоттенхэм» и на тот момент наставник команды Антонио Конте разорвали контракт по обоюдному желанию. До конца нынешнего сезона «шпорами» руководит Райан Мэйсон, однако в клубе уже идут поиски нового главного тренера — к числу основных кандидатов относили Нагельсмана.
Сообщается, что лондонцы также проявляют интерес к Луису Энрике, Рубену Амориму (главный тренер лиссабонского «Спортинга»), Арне Слоту («Фейеноорд» Роттердам), Хаби Алонсо («Байер» Леверкузен).
- 12 мая 2023
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