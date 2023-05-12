Сэр Джим Рэтклифф стал ближе к приобретению «МЮ». Он конкурирует с катарцами

Английский бизнесмен Джим Рэтклифф, являющийся председателем и исполнительным директором транснациональной химической компании Ineos, стал ближе к приобретению футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», которым на данный момент владеет семья Глэйзеров. Об этом сообщает The Times.

По данным источника, Глэйзеры и консультирующая их банковская организация Raine Group готовы вступить в заключительную стадию переговоров с английским бизнесменом и представителями его компании. Сумма сделки может стать рекордной — отмечается, что предложение Рэдклиффа может достичь £ 6 млрд ($ 7,5 млрд). Важную роль также сыграла возможность сохранения братьями Глэйзерами доли в клубе в случае, если английский бизнесмен станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

Конкурентом Рэтклиффа является катарский фонд QIA (катарское инвестиционное управление). Одним из главных участников переговорного процесса от этой стороны является эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Источник отмечает, что у Raine Group с катарцами был минимальный контакт с прошлого месяца — тогда шейхами было сделано последний на данный момент предложение о приобретении «МЮ».