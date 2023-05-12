Олег Кузнецов: за переход в сборную России предлагали каждому по квартире в Москве

Бывший украинский защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов рассказал, как после распада СССР его звали играть за сборную России.
«После развала Союза мы с Михайличенко ездили на Евро-1992 в Швецию в составе сборной СНГ. После турнира Колосков начал нас уговаривать, чтобы мы переходили в сборную России, ведь близился чемпионат мира 1994 года. Нам сулили невероятные блага: хорошие деньги и каждому по квартире в Москве. Но мы с Михайличенко сразу отказались и сказали: «Мы украинцы, киевляне и ни на каких условиях выступать за Россию не будем». Это был первый и последний разговор на эту тему.
Согласились на предложение россиян Канчельскис, Онопко и Юран. Они были помоложе, и это их выбор. А мы с Михайличенко были постарше и уже тогда понимали, что душа к России у нас не лежит. Наверное, что-то чувствовали. С Канчельскисом мы раньше вообще хорошо дружили, даже приезжали с Михайличенко к нему в «Рейнджерс». Если бы сегодня я встретился с ним лицом к лицу, то, возможно, поговорил бы», — приводит слова Кузнецова FanDay.net.
- 12 мая 2023
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