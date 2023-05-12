Анчелотти: некоторые клубы делят матчи на важные и не очень, мы выбираем сильнейший состав

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации перед матчем с «Хетафе» в 34-м туре испанской Ла Лиги.
«Завтра наша команда будет очень конкурентоспособной, но я не собираюсь рисковать здоровьем игроков. Нас ждёт сложная игра, поскольку «Хетафе» борется за то, чтобы не вылететь из Ла Лиги. Нам понадобится много энергии, поэтому нужно привнести в состав свежие силы.
Карим Бензема, Давид Алаба и Родриго Гоэс не смогли завершить последнюю тренировку, потому что не оправились от повреждений, полученных во вторник в игре с «Манчестер Сити». Я хочу поберечь игроков, которые устали или имеют травмы, но те, кто в порядке, будут играть. Повторю, команда будет очень конкурентоспособной.
Проблем с физикой у нас нет. Некоторые клубы делят матчи на важные и не очень, мы всегда выбираем сильнейший состав. Кроме того, хороший результат поможет нам подготовиться к ответной игре с «Сити», а плохой вызовет лишнее беспокойство. Куртуа будет играть, и Винисиус тоже, хотя я не знаю, выйдет ли он в стартовом составе», – приводит слова Анчелотти Сope.
Матч «Реала» с «Хетафе» состоится в субботу, 13 мая. «Сливочные» занимают третье место в таблице Ла Лиги, набрав 68 очков в 33 турах. Отставание от лидера «Барселоны» составляет 14 очков за пять туров до конца сезона.
- 12 мая 2023
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