Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» не будет препятствовать возвращению Тьяго Силвы в бразильский клуб

«Челси» не будет препятствовать возвращению Тьяго Силвы в бразильский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Челси» не будет препятствовать переходу защитника команды Тьяго Силвы в бразильский «Флуминенсе» этим летом, сообщает The Telegraph.

В феврале 38-летний футболист продлил контракт с синими до конца сезона-2023/2024. Однако в интервью источнику Тьяго Силва сказал, что хотел бы завершить свою карьеру игрока в «Флуминенсе». Отмечается, что «Челси» отпустит защитника в бразильский клуб этим летом, если у Тьяго Силвы возникнет желание осуществить переход.

Защитник является воспитанником «Флуминенсе». Он также возвращался в эту команду в 2006 году, чтобы реабилитировать карьеру после заболевания туберкулёзом во время пребывания в московском «Динамо». Вместе с «Челси», куда игрок перешёл из «ПСЖ» летом 2020 года, Силва стал победителем Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Лэмпард рассказал о состоянии травмированных игроков «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023