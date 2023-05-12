«Челси» не будет препятствовать возвращению Тьяго Силвы в бразильский клуб

Лондонский «Челси» не будет препятствовать переходу защитника команды Тьяго Силвы в бразильский «Флуминенсе» этим летом, сообщает The Telegraph.
В феврале 38-летний футболист продлил контракт с синими до конца сезона-2023/2024. Однако в интервью источнику Тьяго Силва сказал, что хотел бы завершить свою карьеру игрока в «Флуминенсе». Отмечается, что «Челси» отпустит защитника в бразильский клуб этим летом, если у Тьяго Силвы возникнет желание осуществить переход.
Защитник является воспитанником «Флуминенсе». Он также возвращался в эту команду в 2006 году, чтобы реабилитировать карьеру после заболевания туберкулёзом во время пребывания в московском «Динамо». Вместе с «Челси», куда игрок перешёл из «ПСЖ» летом 2020 года, Силва стал победителем Лиги чемпионов.
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