«Тоттенхэм» намерен выкупить Кулушевски у «Ювентуса»
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Лондонский «Тоттенхэм» намерен выкупить шведского полузащитника Деяна Кулушевски, выступающего за «шпор» на правах аренды, у туринского «Ювентуса». Это будет первый летний трансфер лондонцев, сообщает The Sun.
23-летний Кулушевски выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года, и этим летом арендное соглашение с «Ювентусом» подходит к концу. В случае если лондонцы финишируют в топ-4 чемпионата Англии и обеспечат себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон, им придётся выплатить € 35 млн, чтобы выкупить игрока.
За «Тоттенхэм» Кулушевски провёл 54 матча, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач. После 35-го тура «шпоры» занимают шестое место в АПЛ, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Юнайтед» на шесть очков.
«Шпоры» активно ищут нового наставника, Нагельсман не подошёл:
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