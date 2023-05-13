Колыванов: легко взял бы Мостового к себе напарником для старта тренерской карьеры

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал новость о том, что Александр Мостовой пошёл на тренерские курсы.

«Мостовой прекрасно разбирается в футболе. Надеюсь, он сдаст экзамены и получит лицензию. Он обязан проявить себя в футболе. Вся страна просит, чтобы Мостовой попробовал себя в роли тренера. Просто замечательно, что на одного российского специалиста в нашем чемпионате будет больше. Он может тренировать не хуже, чем другие. Легко взял бы его к себе напарником для старта тренерской карьеры. Мы с ним друзья. Вопросов нет. Поживём — увидим.

Совет для начинающего тренера? Быть терпеливым. В футболе бывают разные ситуации. Нужно иметь горячее сердце и холодный разум», — приводит слова Колыванова Sport24.