Тренер «Брентфорда» назвал стоимость игрока, которым интересуются «МЮ» и «Тоттенхэм»

Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал интерес топ-клубов АПЛ к вратарю «пчёл» испанцу Дэвиду Райа.
«У Дэвида остался год по контракту, и это тот случай, когда мы пока не знаем, что произойдёт. Мы рады, что Дэвид с нами. Все понимают, что он вратарь, стоящий больше £ 40 млн (€ 46 млн. — Прим. «Чемпионата»).
Есть вероятность, что он покинет команду этим летом за подходящую цену, поэтому мы должны быть готовы на случай, если это произойдёт», — приводит слова Франка Metro.
По информации источника, на протяжении нескольких месяцев с Райа связывается интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Так, «шпоры» заинтересованы в поиске долговременного сменщика для 36-летнего вратаря команды Уго Льориса.
27-летний Райа в этом сезоне провёл 36 матчей за «Брентфорд», в 10 из них не пропустил ни одного мяча. Его контракт с «пчёлами» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 25 млн.
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