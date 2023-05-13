Капитан «Эспаньола» Дардер: хочу, чтобы против «Барсы» парни выходили на поле и умирали

Капитан «Эспаньола» Серхи Дардер поделился ожиданиями от предстоящего матча испанской Ла Лиги с «Барселоной», в котором сине-гранатовые могут оформить чемпионский титул.

«Никто не мотивирован больше нас. Нам не нравится, что они собираются праздновать золото у нас на глазах. Меня не волнует, если я зайду слишком далеко в матче такого рода. Конечно, нужно держать ситуацию под контролем и не доводить до удаления, но мы поставили на карту слишком многое и не имеем права оставлять в раздевалке хотя бы один процент своих сил. Если каждый матч для нас — финал, то в этот раз значение игры умножается многократно.

Мы не справлялись со своей задачей во многих матчах и, возможно, задолжали болельщикам даже больше, чем победа в дерби. Но я хочу, чтобы парни выходили на поле и умирали, зная, что это не просто вечеринка. Нам нужны три очка не для того, чтобы «Барса» не выиграла чемпионат, а для того, чтобы спасти себя. Чемпионство «Барсы» мне безразлично. Реальность такова, что это может случиться, но мы не хотели бы, что они праздновали прямо перед нами. Для нас это финал, а финалы нужно выигрывать», – цитирует испанского полузащитника As.

Каталонское дерби между «Эспаньолом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 14 мая. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 82 очка в 33 играх. Ближайшего преследователя, мадридский «Атлетико», сине-гранатовые опережают на 13 очков за пять туров до конца турнира. «Эспаньол» занимает предпоследнее место с 31 очком в запасе, на три очка отставая от спасительной 17-й строчки.