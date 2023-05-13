«Ливерпуль» не стал продлевать контракт с тренером по вбрасываниям

«Ливерпуль» не будет продлевать контракт с тренером по вбрасываниям Томасом Гроннемарком. Об этом сообщает сам Томас, которого Юрген Клопп привёл в команду в 2018 году.
«Всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Мы с «Ливерпулем» решили не продлевать наше соглашение после пяти отличных сезонов. Я горжусь тем, что помог «Ливерпулю» подняться с 18-го на первое место в английской Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением. Спасибо за прекрасно проведённое время и сотрудничество «Ливерпулю», Юргену Клоппу, персоналу и игрокам. Мы фантастически провели время», — написал Гроннемарк в «Твиттере».
Также Томас сообщил, что услуги специального тренера по-прежнему востребованы. Он подписал три новых контракта, в том числе на другом континенте.
Напомним, после 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» в турнирной таблице находится на пятой строчке, набрав 62 очка.
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