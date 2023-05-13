Тен Хаг: к «МЮ» хотят присоединиться многие хорошие игроки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что ожидает появления в команде новых сильных футболистов.

«Я вижу большую разницу в сравнении с прошлым годом. Тогда было много отказов от игроков, с которыми я разговаривал, а теперь футболисты видят динамичное развитие и амбиции нашего проекта, его качество, понимают, что происходит. В этом году многие хорошие игроки хотят присоединиться к нам», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

После 34 сыгранных туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 63 очками находится на четвёртой строчке в таблице, расположившись в зоне Лиги чемпионов. Ближайшие преследователи — «Ливерпуль» (62 очка) и «Тоттенхэм» (60 очков), однако красные и «шпоры» сыграли на один матч больше.