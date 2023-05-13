Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вау, я здесь, это я, среди лучших». Бернарду Силва — о номинировании на «Золотой мяч»

«Вау, я здесь, это я, среди лучших». Бернарду Силва — о номинировании на «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва объяснил, почему ему сложно выиграть «Золотой мяч».

«Конечно, я бы хотел выиграть «Золотой мяч». Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы.

Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть своё имя в списке 30 финалистов. Признаюсь, было странно увидеть своё имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: «Вау, я здесь, это я, среди лучших». Но это хорошее чувство.

Мне будет очень трудно выиграть «Золотой мяч», потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», – приводит слова Силвы A Bola со ссылкой на France Football.

Португалец, попавший в список 30 претендентов на «Золотой мяч» в прошлом году, забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 32 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
«Гвардиола сделал то, чего давно не было в футболе». Восторг Европы от «Реала» и «Сити»
«Гвардиола сделал то, чего давно не было в футболе». Восторг Европы от «Реала» и «Сити»

Кто может покинуть «Манчестер Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023