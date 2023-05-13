«Вау, я здесь, это я, среди лучших». Бернарду Силва — о номинировании на «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва объяснил, почему ему сложно выиграть «Золотой мяч».
«Конечно, я бы хотел выиграть «Золотой мяч». Но сейчас эту награду получают футболисты, забивающие решающие голы.
Я больше коллективный игрок, но, безусловно, я был горд увидеть своё имя в списке 30 финалистов. Признаюсь, было странно увидеть своё имя в списке наряду с лучшими игроками, такими как Лионель Месси и Криштиану Роналду. Я подумал: «Вау, я здесь, это я, среди лучших». Но это хорошее чувство.
Мне будет очень трудно выиграть «Золотой мяч», потому что, повторюсь, обычно выделяют игроков, которые забивают решающие голы», – приводит слова Силвы A Bola со ссылкой на France Football.
Португалец, попавший в список 30 претендентов на «Золотой мяч» в прошлом году, забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 32 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.
Кто может покинуть «Манчестер Сити»:
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