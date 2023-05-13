Бернарду Силва оценил шансы Месси, Холанда, Винисиуса и Мбаппе стать обладателями «ЗМ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признал готовность отдать аргентинскому нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси «Золотой мяч».
«Если «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов и АПЛ, то, думаю, стоит включить Эрлинга Холанда в обсуждение как претендента на выигрыш «Золотого мяча» в 2023 году.
На данный момент вопрос открыт, есть три или четыре футболиста, которые могут выиграть приз. Если бы его вручали сейчас, я бы выбрал Лионеля Месси, потому что Аргентина выиграла ЧМ-2022.
Но также можно говорить и о Килиане Мбаппе из-за его игры в «ПСЖ» и сборной Франции.
Если бы я был одним из членов жюри, сегодня мне бы пришлось выбрать Месси. Но лучше всего дождаться завершения сезона.
Винисиус Жуниор из «Реала» также провёл фантастический сезон, и неизвестно, как всё пойдет, если они снова выиграют Лигу чемпионов», – приводит слова Силвы A Bola со ссылкой на France Football.
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