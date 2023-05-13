Футболистка сборной России рассказала о своём таланте варить борщи

Полузащитница ЦСКА и сборной России Татьяна Петрова в интервью YouTube-каналу «Женский футбол России» ответила на вопрос о том, какой талант у неё есть, помимо футбола.

«Варить борщи. Наверное, это единственный мой талант. У меня всегда борщ есть. Прямо люблю. Могу ещё сырный суп сварить, тоже нравится. Там ничего такого: чисто по браузеру [ищешь] русский борщ и всё, погнали. С курицей больше нравится, конечно, а с говядиной так долго варится», — сказала Петрова.

В 2022 году 21-летняя спортсменка стала победительницей премии «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам России по итогам года. Тогда премию впервые вручили не только в мужском, но и в женском футболе.