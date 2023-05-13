Футболистка сборной России рассказала о своём таланте варить борщи
Поделиться
Полузащитница ЦСКА и сборной России Татьяна Петрова в интервью YouTube-каналу «Женский футбол России» ответила на вопрос о том, какой талант у неё есть, помимо футбола.
«Варить борщи. Наверное, это единственный мой талант. У меня всегда борщ есть. Прямо люблю. Могу ещё сырный суп сварить, тоже нравится. Там ничего такого: чисто по браузеру [ищешь] русский борщ и всё, погнали. С курицей больше нравится, конечно, а с говядиной так долго варится», — сказала Петрова.
В 2022 году 21-летняя спортсменка стала победительницей премии «Первая пятёрка», которая вручается Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшим молодым футболистам России по итогам года. Тогда премию впервые вручили не только в мужском, но и в женском футболе.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
01:58
-
01:56
-
01:50
-
01:45
-
01:00
-
00:54
-
00:45
-
00:44
-
00:33
-
00:29
-
00:12
-
00:04
-
00:01
- 12 мая 2023
-
23:57
-
23:56
-
23:53
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:24
-
23:08
-
23:05
-
22:54
-
22:45
-
22:33
-
22:31
-
22:22
-
22:11
-
22:03
-
22:00
-
21:46
-
21:35
-
21:24
-
21:21
-
21:15
Партнерский контент