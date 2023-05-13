Возможный переход Лионеля Месси находится на контроле у властей Саудовской Аравии
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Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль».
Как сообщает Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне.
В «Аль-Хиляле» подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем у клуба нет, отсутствуют в том числе и устные договорённости. При этом клуб пытается найти общий язык с окружением Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» является приоритетной трансферной целью «Аль-Хиляля».
Клуб постарается сделать всё возможное, чтобы договориться с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами. При этом на Лионеля претендует и «Барселона».
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