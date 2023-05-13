Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возможный переход Лионеля Месси находится на контроле у властей Саудовской Аравии

Возможный переход Лионеля Месси находится на контроле у властей Саудовской Аравии
Комментарии

Власти Саудовской Аравии участвуют в возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Аль-Хиляль».

Как сообщает Mundo Deportivo, возможный трансфер аргентинца находится на контроле у Саудовской Аравии на государственном уровне.

В «Аль-Хиляле» подтверждают, что никакого соглашения с аргентинцем у клуба нет, отсутствуют в том числе и устные договорённости. При этом клуб пытается найти общий язык с окружением Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» является приоритетной трансферной целью «Аль-Хиляля».

Клуб постарается сделать всё возможное, чтобы договориться с футболистом, у которого в конце этого сезона истекает соглашение с парижанами. При этом на Лионеля претендует и «Барселона».

Материалы по теме
Месси перейдёт в «Аль-Хиляль»! Ещё одно подтверждение от серьёзного источника. LIVE
Live
Месси перейдёт в «Аль-Хиляль»! Ещё одно подтверждение от серьёзного источника. LIVE

Месси и Левандовски обсудили «Барселону»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023