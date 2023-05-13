Глава итальянской федерации футбола объяснил секрет успеха «Наполи»

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина прокомментировал чемпионство «Наполи».

«Наполи» подтвердил, что идеи по-прежнему актуальны и имеют гораздо большее значение, чем деньги.

Менеджмент в приоритете по сравнению с покупкой игроков, которые потом не оказывают решающей роли для успеха», – приводит слова Гравины TuttoNapoli.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»: