Президент «Торпедо» заявил, что Клотет останется главным тренером в следующем сезоне

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что Пеп Клотет останется главным тренером команды в следующем сезоне.
«Ничего для нас особо не меняется, если клуб вылетит в первую лигу. Мы строим клуб в долгосрочной перспективе. Нам важно выстраивать сейчас весь фундамент, по всем вертикалям. Поэтому драматических изменений не будет.
Нынешний главный тренер в любом случае будет готовить «Торпедо» к следующему сезону. Мы с самого начала об этом говорили, когда его назначили. Ничего не поменялось с тех пор. Что тогда все говорили, что у «Торпедо» нет шансов спастись, что сейчас», — приводит слова Савина «Известия».
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» расположилось в турнирной таблице на последней строчке, имея в активе 13 очков.
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