Президент «Торпедо» Савин рассказал, за счёт чего команда может спастись от вылета

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отметил, что только за счёт самоотдачи команда может спастись от вылета из РПЛ.

«Верю ли, что «Торпедо» спасётся? Ну, математические шансы есть ещё? Значит, верю.

За счёт чего «Торпедо» может прибавить после такого провала, как с «Ахматом»? Только за счёт самоотдачи. Тренер есть, тренировки есть, натуральное поле есть. Всё есть у команды. Осталось только максимально стараться. Не могу сказать, что в матче с «Ахматом» ребята не старались. Старались и выкладывались, как могли. Но мы играли с командой, которая сильнее, быстрее, квалифицированней и опытней нас. Сыгранней нас. По всем фронтам они лучше нас, поэтому выиграли», — приводит слова Савина «Известия».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» расположилось в турнирной таблице на последней строчке, имея в активе 13 очков. Если чёрно-белые проиграют сегодня ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ, то потеряют теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.