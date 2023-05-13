Гвардиола: не могу понять календарь «Ман Сити», но больше не собираюсь с этим бороться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарём игр своей команды.

«Имеем то, что имеем. Мы не можем играть в субботу из-за Евровидения или ещё чего-то в Ливерпуле. Иногда у нас не хватает футболистов, чтобы справиться с двумя важными матчами подряд.

Не могу понять этот календарь, но больше не собираюсь с этим бороться. Что поделаешь, мне нужно адаптироваться. Что я могу сделать? Мы хотели бы сыграть в субботу, чтобы иметь возможность подготовиться, но что есть, то есть.

Почти уверен, что АПЛ хочет помогать командам. Не думаю, что они делают это специально», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, матч «горожан» с «Эвертоном» в 36-м туре АПЛ состоится в воскресенье, 14 мая. После этой игры «Сити» предстоит матч с «Реалом» в среду, 17 мая.

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