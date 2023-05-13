Артета: «Арсенал» хочет играть в Лиге чемпионов «по-настоящему»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе команды в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне, отметив, что «канониры» хотели бы играть там уже «по-настоящему», так как данное соревнование совершенно другого уровня.
«Лига чемпионов — это другой уровень, совершенно иная планка. Вы видите характер игроков, то, как они справляются с ситуацией. Это великолепное зрелище. Мы хотим играть в Лиге чемпионов «по-настоящему», правильно представлять наш клуб. Мы должны стремиться к этому уровню», — приводит слова Артета Mirror.
После 35 сыгранных матчей в АПЛ «Арсенал» набрал 81 очко, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. У «горожан» есть одна игра в запасе.
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