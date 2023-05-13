Лэмпард — о будущем Канте в «Челси»: у меня нет никакого понимания относительно этого

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о будущем в команде полузащитника Н'Голо Канте, заявив, что у него нет никакого понимания об этом.

«У меня нет никакого понимания относительно будущего Н'Голо. Очевидно, что он игрок очень и очень высокого уровня. Безусловно, он может быть нам полезен. Каждый матч, который он играл за нас, он проводил на своём лучшем уровне. Он был великолепным активом клуба», — приводит слова Лэмпарда «твиттер» Absolute Chelsea.

32-летний Канте играет за «Челси» с 2016 года. В июне этого года у него истекает контракт с лондонской командой. Сам французский полузащитник признался, что хотел бы остаться в «Челси». В девяти матчах Канте отметился одной результативной передачей.