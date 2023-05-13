«Урал» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Урал» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома разгромил «Урал» со счётом 3:0. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Владимир Писарский, который сейчас выступает за самарские «Крылья Советов».
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков после 26 матчей. «Урал» находится на 11-й строчке, заработав 27 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (64).
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