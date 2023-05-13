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«Зенит» — «Краснодар»: во сколько матч 27-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Зенит» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счётом 1:0. Победу петербуржцам принёс полузащитник Далер Кузяев, который отличился с пенальти.

Ранее «Зенит» уже обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги, набрав 64 очка после 26 матчей. Сразу после матча состоится церемония награждения. «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 42 очка.