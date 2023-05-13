«Химки» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 13 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Спартак». Команды сыграют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В матче первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами московский «Спартак» на своём поле одержал победу с разгромным счётом 5:0.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 49 очков в 26 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 17 очков по итогам 26 встреч.
Комментарии
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